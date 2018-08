ilfattoquotidiano

: Capri, la modella Heidi Klum in vacanza con il fidanzato: bagno proibito nella Grotta Azzurra… - Cascavel47 : Capri, la modella Heidi Klum in vacanza con il fidanzato: bagno proibito nella Grotta Azzurra… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Unromantico ma vietato quello dellatedesca, in questi giorni incon ilTom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel. Laha pubblicato sui suoi canali social un video in cui nuota nelle acque dellaazzurra dell’isola, nonostante la legge lo vieti per motivi di sicurezza L'articolo, laincon ilAzzurra proviene da Il Fatto Quotidiano.