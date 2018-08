ilfattoquotidiano

: Caporalato, il cardinale Bassetti: “Non si può vivere in tuguri come topi. Serve tempestivo intervento delle istitu… - fattoquotidiano : Caporalato, il cardinale Bassetti: “Non si può vivere in tuguri come topi. Serve tempestivo intervento delle istitu… - calliope1970 : RT @fattoquotidiano: Caporalato, il cardinale Bassetti: “Non si può vivere in tuguri come topi. Serve tempestivo intervento delle istituzio… - zazoomblog : Caporalato il cardinale Bassetti: “Non si può vivere in tuguri come topi. Serve tempestivo intervento delle istituz… -

(Di martedì 7 agosto 2018) “Il popolo italiano nella sua base non è razzista: il popolo italiano, la nostra gente, è terribilmente impaurita, e per quello che vede e perché non si sente protetta” a dirlo è ilGualtiero, presidente della Cei, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha commentato alcune tematiche d’attualità. A riguardo, ha detto di aver provato “sgomento per la tragedia che ha portato alla morte di 16 vittime africane in meno di due giorni su furgoni che non sono furgoni. E sdegno per le condizioni di vita e lavoro, spesso in nero e sottopagato di queste persone. Occorre fare giustizia. Gli essere umani non possoin. Allora è veramente necessario un tempestivo intervento delle nostre istituzioni“, sottolinea ilche aggiunge di provare “grande pietà per i morti” e rivolge un pensiero “alle ...