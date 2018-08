Caporalato | De Petris LeU | legge va rafforzata e applicata rigidamente

calcioweb.eu

: #CAPORALATO: DE PETRIS (@LeU_news LEGGE VA RAFFORZATA E APPLICATA RIGIDAMENTE, @matteosalvinimi INVECE VUOLE DELEGITTIMARLA @PetrisDe - AGRAPRESS : #CAPORALATO: DE PETRIS (@LeU_news LEGGE VA RAFFORZATA E APPLICATA RIGIDAMENTE, @matteosalvinimi INVECE VUOLE DELEGITTIMARLA @PetrisDe -

(Di martedì 7 agosto 2018) Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “La tragedia di Foggia rivela in tutto il suo orrore la realtà dele di rapporti di lavoro degenerati ormai in vere forme di neoschiavismo”. Ad affermarlo in una nota è la senatrice di LeU Loredana De, presidente del gruppo Misto. “E’ evidente – aggiunge- che lasul, unico passo avanti conquistato nella scorsa legislatura, va. Ma se il vicepresidente del consiglio e ministro degli Interni delegittima quella, affermando che complica le cose, è ovvio che i datori di lavoro si sentano autorizzati a non rispettare le regole di sicurezza sicuri di sfuggire ai controlli. Il decreto Dignità non fa nulla per contrastare questa realtà di feroce sfruttamento e la reintroduzione dei voucher va nella direzione opposta. E’ questa è la realtà nascosta ...