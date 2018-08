Caporalato | Conte ricorda Di Vittorio e promette dignità ai lavoratori

Braccianti morti : Salvini e Conte oggi a Foggia. Si indaga per Caporalato. Il premier : "è sfruttamento" : 14.27 - Il premier Giuseppe Conte la pensa come la Cgil: "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Dobbiamo fare in modo che questo non accada". Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del vertice di oggi presso la prefettura di Foggia dopo l'incidente stradale di ieri in cui sono morti 12 Braccianti stranieri, incidente preceduto da quello di sabato scorso quando altri 4 immigranti ...