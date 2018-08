Capcom parla delle preoccupazioni per la presentazione di Resident Evil 2 all'E3 : Resident Evil 2 è, sicuramente, uno dei giochi più apprezzati della famosa serie di Capcom e, come ormai saprete, il prossimo anno potremo mettere le mani sull'atteso remake (anche se la compagnia crede che il titolo sia più di un semplice remake).Detto questo, in realtà in casa Capcom c'era della preoccupazione per la presentazione allo scorso E3, soprattutto dopo il successo di Resident Evil 7 e la sua visuale in prima persona. RE2, infatti, ...