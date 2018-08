Cantante Demi Lovato dimessa da ospedale

Demi Lovato è ancora in ospedale : la Cantante ha avuto delle complicazioni : Come sta Demi Lovato? La cantante non è ancora uscita dall’ospedale per via di alcune complicazioni Si è complicata la situazione di Demi Lovato. A una settimana dalla presunta overdose, la cantante è ancora in ospedale. La venticinquenne ha avuto alcune complicazioni che hanno costretto i medici a non dimetterla. Che tipo di problemi ha […] L'articolo Demi Lovato è ancora in ospedale: la cantante ha avuto delle complicazioni ...

Demi Lovato ricoverata in ospedale per sospetta overdose. La Cantante e attrice sta meglio : Demi Lovato la popstar famosa in tutto il mondo è stata ricoverata in ospedale per una sospetta overdose. A salvarla due amici che erano con lei: resisi conto della situazione hanno subito chiamato il 911. Demi Lovato ricoverata in ospedale: come sta la cantante e attrice americana? La cantante stava festeggiando il compleanno di un amico nella sua villa sulle colline di Hollywood, apparentemente tranquilla e felice nulla faceva presagire il ...

La Cantante Demi Lovato ricoverata per sospetta overdose di eroina : Stando a quanto riportato dal sito statunitense TMZ, Demi Lovato è stata ricoverata in ospedale per sospetta overdose di eroina. La cantante e attrice 25enne è stata trasportata dalla sua abitazione sulle colline di Hollywood in un ospedale dell'area di Los Angeles poco prima di mezzogiorno. Al momento però non si conoscono le sue condizioni.La giovane star aveva lottato per molto tempo contro la dipendenza da droga e alcol ...

Demi Lovato : come sta? La Cantante è cosciente e con la sua famiglia : Demi Lovato in ospedale dopo sospetta overdose: come sta la cantante Demi Lovato sta meglio. Dopo l’improvviso ricovero, la cantante ha ripreso conoscenza. Ora è vigile e cosciente, come rivelato da un portavoce dell’ex stellina Disney. La popstar è insieme alla sua famiglia, che ha ringraziato i numerosi fan per i molteplici messaggi di sostegno […] L'articolo Demi Lovato: come sta? La cantante è cosciente e con la sua ...

La cantante statunitense Demi Lovato, che ha 26 anni, è stata ricoverata in ospedale a Los Angeles per una presunta overdose di droghe. I giornali statunitensi – per primo TMZ, che su questo genere di storie è molto affidabile – hanno