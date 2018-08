Canada-Arabia Saudita | dipartimento di Stato Usa sollecita risoluzione disputa diplomatica

Tensioni tra Arabia Saudita e Canada - Riad sospende i voli per Toronto : "Non accetteremo alcune ingerenza nelle nostre decisioni di politica interna e non accetteremo diktat imposti da fuori", ha dichiarato il ministro Saudita degli Affari esteri su Twitter, riflettendo ...

Arabia Saudita-Canada : alta tensione - Riyahd sospende nuovi investimenti e scambi commerciali : L'Arabia Saudita ha sospeso nuovi investimenti e scambi commerciali con il Canada, dopo che il ministero degli esteri canadese ha chiesto a Riyahd di liberare alcuni attivisti sui diritti civili ...

L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo canadese : L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore canadese e ha richiamato il suo ambasciatore in Canada per protesta contro le “interferenze” del governo canadese nei suoi affari interni. La notizia è stata data con alcuni tweet del ministero degli Esteri Saudita, che The post L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo ...