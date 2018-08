Campionati Europei di tuffi | Tocci show dal trampolino di un metro | l’azzurro conquista

Atletica – Campionati Europei di Berlino - tutti gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto : Kevin Ojiaku sogna una medaglia nella finale del salto in lungo, nel pomeriggio in pedana Vallortigara, Trost e Rossit nell’alto mercoledì 8 agosto, l’Italia sarà in finale agli Europei di Berlino nel salto in lungo con Kevin Ojiaku (alle 19.40), qualificato con la quarta misura (7,90). Seconda e conclusiva giornata per i decatleti: Simone Cairoli sarà impegnato nei 110hs (alle 9.35), nel disco (10.20), nell’asta (12.15), nel ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino : è il giorno di Filippo Tortu - tutti gli azzurri in gara oggi : Lo sprinter azzurro va a caccia insieme a Jacobs e Cattaneo di un posto nella finale dei 100 metri, in programma stasera alle 21.50 Nel pomeriggio tocca a Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Federico Cattaneo: semifinali dei 100 dalle 19.30, alla ricerca della finale che si correrà poco più di due ore dopo, alle 21.50. Il primatista nazionale, in quarta corsia, troverà alla sua destra il britannico Chijindu Ujah. Jacobs, a sua volta in quarta ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - Chiappinelli e Abdelwahed staccano il pass per la finale dei 3000 siepi : Ottime le prestazioni degli azzurri a Berlino, Chiappinelli e Abdelwahed si qualificano per la finale dei 3000 siepi Nella seconda giornata dei Campionati Europei di Berlino due azzurri si qualificano per la finale dei 3000 siepi: Yohanes Chiappinelli con una gara tutta all’attacco e il miglior tempo assoluto (8:28.41), e Ahmed Abdelwahed con il quinto crono tra i partecipanti (8:28.80). Il primatista italiano Matteo Galvan supera di ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - Kevin Ojiaku centra la finale nel salto in lungo : Ottima prestazione nel lungo di Kevin Ojuaku, primo azzurro a conquistare una finale ai Campionati Europei di Berlino Cinque azzurri su otto promossi nella giornata inaugurale ai Campionati Europei di Berlino, con Kevin Ojiaku che è il primo atleta italiano a conquistare la finale in questa edizione. Sulla pedana del lungo il 29enne piemontese si migliora in ogni salto e chiude a 7,90 (+0.3) per il quarto posto nella qualificazione. ...

Il nuotatore italiano Alessandro Miressi ha vinto l'oro nei 100 metri stile libero agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Nella gara di Glasgow Miressi, che ha 19 anni ed è alla sua

Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri è arrivato terzo nella finale dei 1500 metri stile liberoa gli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline, e che si sta svolgendo tra Glasgow e Berlino. Paltrinieri, campione

La ciclista italiana Marta Bastianelli ha vinto l'oro nel ciclismo su strada agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Nella gara, corsa a Glasgow, Bastianelli ha preceduto l'olandese Maianne Vos, la tedesca Lisa Brennauer,

Francesco Bocciardo ai Campionati Europei : 'Giro di boa verso le Paralimpiadi' : Alle gare classiche come i 200 stile libero, suo il record del mondo 2'24"25, ottenuto agli Assoluti di Palermo e tolto al brasiliano Daniele Dias, ha aggiunto rana, dorso e altre distanze. E' il ...

Sci Nautico Giovanile - l'ennese Arianna Sacco adesso guarda ai Campionati Europei in Ucraina : Arianna Sacco nel Salto ha migliorato il suo record personale 31,3 m di ben 4,70 metri,rispetto al precedente, classificandosi 21 ma al mondo. 24ma in slalom parimerito con la Barone. 32ma in figure ...

Sabato sera a Glasgow, in Scozia, la nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nella finale degli 800 metri stile libero femminili agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Quadarella ha

Campionati Europei pista - l'Italia a caccia di medaglie : Si alza il sipario sugli Europei di pista che si disputeranno a Glasgow, in Scozia, da oggi e si concluderanno domenica prossima. l'Italia punta a salire ai primi posti del medagliere. A scendere per ...