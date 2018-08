Camera | Dall’Osso M5s alle opposizioni | “Andatevene affan…” E Baldelli FI perde la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) “Per tanto tempo non ci avete cagato di striscio… E ora che c’è un po’ di attenzione avete da criticare? Ma andatevene affanculo…”. In Aula, a Montecitorio, è in corso l’esame del dl sul riordino dei ministeri. Ad accendere il dibattito è lo sfogo del deputato grillino Matteo, affetto da sclerosi multipla, che sbotta così quando la discussione verte sull’introduzione del dicastero per la Famiglia e la disabilità, considerato da vari esponenti delle– ai quali si rivolge il deputato – una sorta di discriminazione verso i portatori di handicap. Il “vaffa” disuscita le proteste di FI. L’azzurro Simoneinvita Roberto Fico che presiede l’assemblea a intervenire per censurare il collega pentastellato a difesa del “decoro del Parlamento” per i toni usati nel suo intervento ...