Cambiamento climatico | la salute dei bimbi è più a rischio

Il Cambiamento climatico minaccia di trasformare la Terra in una "serra" : Il futuro del pianeta Terra si gioca oggi, anche se il punto di non ritorno si avvicina sempre di più. È questo il drammatico scenario delineato dal recente studio condotto da un team di scienziati ...

Ai dittatori piace il Cambiamento climatico - e i profughi - : Questa rassicurazione può arrivare sotto la forma di un leader uomo forte, qualcuno che dice loro che tutto andrà bene, che l'economia crescerà, le dighe in mare reggeranno. Le persone devono solo ...

Ambiente : il suolo più caldo sta contribuendo al Cambiamento climatico - ecco come : Anche il terreno sta aggravando il cambiamento climatico, secondo i risultati di un nuovo studio. Le piante catturano enormi quantità di carbonio, pompandole nel terreno dove solitamente rimangono per centinaia o migliaia di anni. Le osservazioni condotte per il mondo mostrano che con l’aumento delle temperature, i funghi e i batteri del suolo stanno diventando più attivi. Questi microbi si stanno nutrendo di foglie e piante morte, rilasciando ...

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del Cambiamento climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Energia solare : una sfida cruciale contro il Cambiamento climatico : La volontà cinese di dominare un mercato che offre ampie possibilità di profitto è spinta dall'economia e dalla demografia crescenti, col conseguente aumento di domanda elettrica, e si misura anche ...

Una rete idrica smart per contrastare il Cambiamento climatico : 'Il nostro impegno nella protezione dei litorali e dell'oceano non è dettato dall'apparenza ma dalla sostanza: la qualità delle acque è cruciale per l'intera economia cittadina ' sostiene ...

Caldo bollente nel Nord del mondo : per gli esperti è il Cambiamento climatico : Un Caldo eccezionale ha investito l’emisfero Nord del pianeta nelle ultime settimane, dalla Norvegia al Giappone, passando per la Francia e il Regno Unito. Una situazione eccezionale che persisterà anche nei prossimi giorni, secondo gli esperti. L’Organizzazione meteo mondiale (Wmo) prevede infatti che le alte temperature saranno superiori alla media stagionale dall’Irlanda alla Scandinavia ai Paesi baltici almeno fino ...

Incendi in Svezia : “La prima causa è il Cambiamento climatico” : “La prima causa dei terribili Incendi in Svezia è il cambiamento climatico che ha portato l’estate più calda di sempre nella penisola scandinava“: lo dichiara Maria Cristina d’Orlando, presidente del PEFC Italia, l’ente internazionale che certifica lo sfruttamento sostenibile delle foreste. “La Svezia non è un Paese abituato ad affrontare emergenze di questo tipo: il clima è normalmente freddo e umido, ...

I danni del Cambiamento climatico in Mongolia sono già visibili : Estati secche e inverni rigidi costringono migliaia di pastori a trasferirsi dalla steppa alla capitale Ulan Bator, sempre più inquinata. Leggi

La FAO aiuta i paesi a gettare le basi per iniziative di adattamento al Cambiamento climatico : La FAO assiste dieci paesi in Africa, Asia, Caraibi, Europa orientale e Sud America a gettare le basi per iniziative di adattamento al cambiamento climatico finanziate dal Programma del Fondo verde per il clima (GCF), il cosiddetto “Readiness Programme“. Il Readiness Programme mira a creare capacità nei paesi in via di sviluppo per accedere ai finanziamenti del GCF e implementare piani nazionali di adattamento e di mitigazione del ...

“La terra brucia” : Sabato 16 Giugno a Milano la presentazione del libro che spiega “perché negare il Cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta” : Sabato 16 Giugno 2018 ore 18.00 presso la Festa di Radio Popolare (Parco Ex Paolo Pini, Via Ippocrate, 20161 Milano) si terrà la presentazione del volume La terra brucia (Hoepli). Insieme all’autore Michael E. Mann saranno presenti Damiano Di Simine, di Legambiente, l’autore della prefazione del volume, Stefano Caserini, Politecnico di Milano e Sylvie Coyaud giornalista scientifica. Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. ...

