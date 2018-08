Calendario scuola | le festività e i ponti dell' anno scolastico 2018 2019

Blastingnews

(Di martedì 7 agosto 2018) Agosto è appena iniziato ma già gli studenti pensano a settembre , quando riaprirle scuole: ilper l'varia a secondae regioni di appartenenza, in base alle decisioni determinate dei consigli regionali, in base a criteri che tengo presente i bisogni e le esigenze dei singoli territori. A tornare per primi sui banchi disargli studentia provincia di Bolzano: per loro le vacanze finiscono il 5 settembre. Fseguito le regioni Basilicata, Abruzzo, Piemonte e Friuli Venezia Giulia che riprendono le attività il 10 settembre. Il 12 settembre è, invece, il primo giorno per Sicilia, Campania, Trento, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto e Umbria. Il 13 settembre è il turno del Molise, mentre il 17 settembre tocca a Marche, Lazio, Toscana, Calabria, Emilia Romagna, Sardegna e Liguria. Gli ultimi a rientrare sargli studenti ...