Caldo killer in Spagna | 9 morti in una settimana

Caldo killer - in Giappone oltre 60 morti : stato di emergenza per disastro naturale : L'inusuale ondata di calore che ha colpito il Paese orientale sta causando numerosi disagi alla popolazione e decine di morti tra gli anziani. Nel Paese del resto non c'è la cultura dell'aria condizionata come in occidente e tanti uffici e case non hanno riparo dalle temperature record che superano i 40 gradi.Continua a leggere