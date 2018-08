Caldo estremo in Spagna | nove persone sono morte

meteoweb.eu

(Di martedì 7 agosto 2018)in, dove temperature altissime stanno causando ingenti danni e delle vittime. Il bilancio si è aggravato a 9 morti in una settimana. L’hanno annunciato oggi le autorità iberiche. Un sessantenne è morto per il colpo di calore nel sudovest, hanno accertato i medici che hanno analizzato il corpo dell’uomo deceduto il 2 agosto in Estremadura, vicino al Portogallo. Una donna di 75 anni è invece morta il 4 agosto per un “colpo di calore”, sempre nella stessa zona, doe anche un tedesco 40enne che percorreva il Cammino di Compostela è deceduto dopo un’insolazione.queste le ultime vittime di un periodo diche ha interessato la Penisola iberica, dovo si è ragguiunta una temperatura massima nello scorso weekend di 46 gradi. L'articoloinMeteo Web.