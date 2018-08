Calciomercato Reggina | ufficiale | ritorna Viola

Reggina - il Calciomercato non è ancora iniziato vero? : La Reggina ha deciso di iniziare un nuovo progetto, la dirigenza ha affidato il compito di costruire la squadra a Massimo Taibi, in panchina è stato scelto Roberto Cevoli. Gli amaranto hanno attuato una rivoluzione non solo dal punto di vista della rosa, le scelte però al momento sono state tutto tranne che convincenti. L’unica mossa che forse può essere considerata all’altezza è proprio la scelta dell’allenatore, per il ...

Calciomercato Reggina - preso Ungaro : REGGIO CALABRIA - La Reggina annuncia un rinforzo a centrocampo: si tratta del classe '95 Giuseppe Ungaro , messosi in luce la scorsa stagione con la maglia del Renate . Il ragazzo ha firmato un ...

Calciomercato Reggina - chiusa una trattativa per la difesa : Calciomercato Reggina – La Reggina al lavoro per la prossima stagione di Serie C, la situazione in casa amaranto non è delle migliori, l’ennesima rivoluzione sul mercato può complicare i piani al club calabrese, il tecnico Cevoli dovrà cercare di trovare l’amalgama nel minor tempo possibile. Nel frattempo mossa per la difesa, è fatta per Stefano Ciavattini, difensore classe 1998 della primavera della Roma, trasferimento a ...

Calciomercato Reggina : ecco l’attaccante - fatta anche per un ritorno in difesa : Calciomercato Reggina – Dopo la presentazione del nuovo allenatore Roberto Cevoli come riportato anche nel dettaglio da StrettoWeb, la dirigenza adesso può tuffarsi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa e disputare una stagione tranquilla con l’intenzione di poter lottare per i playoff. Nelle ultime ore importanti mosse, in attesa di chiudere la trattativa per Ferdinando Sforzini, è stato chiuso un altro innesto per ...

Calciomercato Reggina - non solo Salandria : altro ritorno per il centrocampo : Calciomercato Reggina – La Reggina continua a muoversi in vista della prossima stagione, confronto con il tecnico Cevoli per costruire una squadra all’altezza del campionato di Serie C. Ufficializzato il ritorno del centrocampista Salandria, ai dettagli un’altra trattativa sempre per la mediana, stiamo parlando di Urban Žibert, già protagonista con la maglia amaranto, dovrebbe arrivare a parametro zero. Zibert viene ricordato ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - accordo con il Sassuolo per il centrocampo [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Reggina – La Reggina non sta a guardare ed in attesa di poter ufficializzare l’arrivo di Roberto Cevoli in panchina si muove sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Per l’attacco sfuma Rolando Bianchi, l’alternativa porta a Baclet ma la rete nell’ultimo match dei playoff di Serie C con la maglia del Cosenza ha complicato un pò i piani in casa amaranto. Nel frattempo il direttore ...