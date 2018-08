Calciomercato | Premier League | gli ultimi acquisti possibili | tutte le trattative

Pjanic agita il Calciomercato. La Juve incontra l'agente di Caldara : offerte da Premier e Borussia Dortmund : E' sempre molto attivo Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero oggi, a Milano , ha incontrato nuovamente Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara e Sime Vrsaljko : al centro del dibattito, il ...

Calciomercato Roma - si attende un’offerta ufficiale dalla Premier per Alisson : l’agente in arrivo a Trigoria : Il procuratore del portiere brasiliano è in arrivo a Roma per parlare del futuro del proprio assistito, si attende un’offerta di Chelsea e Liverpool Il destino di Alisson resta avvolto nel mistero, il portiere brasiliano si gode le vacanze post Mondiale e continua a tenere vivi i contatti con il proprio agente per capire quale possa essere la sua destinazione. La Roma è tranquilla, forte del lungo contratto in essere ma attende ...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Jorginho : 'Premier - non vedo l'ora' : Dopo Sarri, anche Jorginho. Il centrocampista approda a Stamford Bridge e firma un contratto di 5 anni, è ufficiale. Dopo 5 anni nel Napoli, 6 gol e 160 presenze, Jorginho seguirà il suo allenatore. ...

Calciomercato - Marotta chiude a Icardi. Premier pazza per Chiesa : ... bisogna dargli il tempo di abituarsi alla Serie A, ma sono convinto che in futuro diventerà tra i più forti al mondo". All'estero invece tutti vanno pazzi per Federico Chiesa, ormai conteso non solo ...

Calciomercato Bologna - «Masina vola in Premier : fatta con il Watford» : Bologna - Il Bologna sta per salutare anche Adam Masina . La voce ribalza dall'Inghilterra, da Sky. Sembra tutto fatto per il passaggio del terzino al Watford . L'accordo sembra stato raggiunto sia ...

Calciomercato Real Madrid : Bale vuole andare via. Sul gallese il Bayern e squadre della Premier : Il futuro di Gareth Bale al Real Madrid è incerto. Il gallese – scrive oggi As – vorrebbe giocare con più continuità e per questo starebbe meditando l’addio ai ‘blancos’. Naturalmente i club di mezza Europa sono pronti ad accoglierlo, in primis – scrive il tabloid britannico ‘Mirror’ – il Bayern Monaco. Il nuovo tecnico dei bavaresi, Niko Kovac, ha messo Bale in cima alla sua lista dei ...

Calciomercato - i bookmaker vedono Higuain in Premier : TORINO - Per Higuain il futuro è alla Juve, ma se proprio dovesse andar via gli piacerebbe giocare in Premier League. Detto, fatto: i bookmaker hanno preso alla lettera le dichiarazioni del Pipita, ...

Calciomercato Juventus - Higuain : 'Mi piacerebbe giocare in Premier - ma a Torino sono felice' : Gonzalo Higuain ha parlato dal ritiro dell'Argentina a Barcellona e ai microfoni di ESPN ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo futuro, da qualche settimana al centro di rumors che lo ...

