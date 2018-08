Calciomercato Manchester United | arriva Jerome Boateng? Il merito è del rapper Jay-Z

Calciomercato : Manchester su Mina - mega offerta al Barcellona : E’ una questione di giorni, poi si conoscerà il futuro Yerry Mina, difensore del Barcellona. Il colombiano è l’oggetto del desiderio di tre club: l’Everton, il Manchester United e il Lione. Soprattutto i due club inglesi devono accelerare le pratiche, perché il mercato della Premier chiuderà giovedì. La squadra di Manchester, in particolare, ha già raggiunto l’accordo con il giocatore, andando oltre il Barcellona, ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'Sarà una stagione difficile se non ci rinforziamo' : Si chiude con una sconfitta il pre-campionato del Manchester United , gli uomini di Mourinho infatti si arrendono al gol di Javier Martinez che fa felice il Bayern Monaco . Ennesimo ko per i 'red ...

Calciomercato Manchester City - Guardiola : 'Jorginho vicino - ma voleva Sarri : non potevo costringerlo' : Un futuro in Inghilterra ormai già segnato da tempo, con il Manchester City ad un passo. Alla fine, però, Jorginho ha scelto il Chelsea e ora è già perno fondamentale della nuova squadra di Maurizio ...

Calciomercato Manchester United - Kovacic rifiuta il trasferimento : il suo problema è Mourinho : Kovacic vuole partire, Mourinho lo vuole comprare, il Real è disposto alla cessione ma l'affare con lo United non si farà. Il motivo? Sempre lui, José Mourinho, spesso incentivo nella volontà dei ...

Calciomercato - Mourinho in bilico : Zidane al Manchester? : ROMA - E se Zinedine Zidane ricominciasse dalla Premier? A lanciare l'indiscrezione è il britannico Sun, secondo cui l'ex allenatore del Real Madrid sarebbe la prima scelta del Manchester United , se ...

Calciomercato Manchester United : Darmian vuole andare via : Manca poco al termine del Calciomercato in Premier League. Matteo Darmian afferma di voler lasciare i Red Devils per giocare di più. Dall’Inghilterra arrivano le dichiarazioni di Matteo Darmian riguardanti il suo futuro con la maglia del Manchester United. “Voglio giocare di più – ha dichiarato Darmian ai media inglesi – , è questo il mio obiettivo e la mia ambizione. La passata stagione non ho giocato molto, per ...

Calciomercato - il Manchester United pensa a Mina : Il buon Mondiale disputato da Yerry Mina in Russia ha risvegliato l’interesse di diversi club per il colombiano del Barcellona. Il difensore è stato messo sul mercato e la società catalana vuole trarre vantaggi economici dalla sua cessione. Josè Mourinho è a caccia di un centrale di difesa per rinforzare il Manchester United e ha individuato in Mina – secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’ – un profilo molto ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'Così la squadra non è da titolo - servono rinforzi' : In Inghilterra è certamente il Liverpool la regina del mercato, con gli arrivi di Alisson, Keita, Fabinho e Shaqiri. Il Manchester City ha risposto con Mahrez, mentre Jorginho è stato il primo ...

Calciomercato Juventus - il Manchester City ‘cotto’ di Pjanic : pronta una cifra monstre per rubare il centrocampista ai bianconeri : Miralem Pjanic nelle mire del Manchester City e di Guardiola: Pep lo vorrebbe a tutti i costi nella suo club, ecco l’offerta che potrebbe tentare i bianconeri Dopo la stupenda stagione disputata indossando i colori bianconeri, Miralem Pjanic potrebbe andare via dalla Juventus. L’interesse per il centrocampista in questa sessione di mercato si fa sempre più pressante da parte degli altri club e soprattutto da uno in particolare. ...

Calciomercato Manchester City - è ufficiale : preso Mahrez dal Leicester : Il Manchester City batte un colpo sul mercato. Dopo settimane di trattative, la squadra allenata da Pep Guardiola si è ufficialmente aggiudicata il cartellino di Riyad Mahrez: l'algerino è arrivato ...

Calciomercato Juventus - accordo tra Alex Sandro ed il Manchester United [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero è scatenato ed a tenere banco è anche e soprattutto la trattativa con il Real Madrid per Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore alcune novità. Ma non solo, il club bianconero lavora anche in uscita, nel dettaglio Alex Sandro si avvicina sempre di più al Manchester United. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese ci sarebbe un accordo tra i Red Devils ...

Calciomercato Manchester City - accordo con il Leicester per Mahrez : 68 milioni il costo dell'operazione : Il matrimonio, questa volta, s'ha da fare. Dopo essersi inseguiti a lungo, Riyad Mahrez e il Manchester City sono pronti a dirsi sì. Il club campione d'Inghilterra e il Leicester , secondo quanto ...

Calciomercato - Manchester United : Fellaini rinnova fino al 2020 : Marouane Fellaini non si muove. Il 30enne belga, attualmente con la sua Nazionale in Russia, resterà al Manchester United anche dopo questa estate di Calciomercato, nonostante le tante voci che nelle ...

