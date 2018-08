Calciomercato Inter | che schiaffo del Real Madrid | ecco l’ultima trovata dei blancos nel

Calciomercato Parma - che tris per gli emiliani : ufficiale l’arrivo dall’Inter di tre giocatori : Il club emiliano ha ufficializzato l’ingaggio di Biabiany, Dimarco e Bastoni: tutti provenienti dall’Inter Il Parma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto di tre giocatori dall’Inter. Il 30enne attaccante Jonathan Biabiany arriva a titolo definitivo, mentre il 21enne terzino Federico Dimarco e il 19enne difensore centrale Alessandro Bastoni approdano in Emilia in prestito annuale. ...

Calciomercato Inter : tripla cessione dei nerazzurri [NOMI e FOTO] : 1/6 LaPresse/Studio Creating - Emili ...

Calciomercato - l'Inter aspetta Modric e piomba su Keita : La strategia dell'Inter comincia a prendere forma, anche in questi ultimi dieci giorni di mercato. La società nerazzurra ha le idee chiare, come le ha sempre avute dall'inizio di questa estate, e si ...

Calciomercato Inter - obiettivo Keita del Monaco : ipotesi scambio con Candreva : Il sogno Modric vivo più che mai, perché l'Inter è in fiduciosa attesa dell'incontro che ci sarà tra mercoledì e giovedì tra il centrocampista croato e Florentino Perez. Un faccia a faccia che sarà ...

Calciomercato Inter – Trattativa pazzesca con il Monaco : Baldè Keita nel mirino - sacrificato Candreva : L’Inter punta forte su un esterno d’attacco e avrebbe individuato in Baldè Keita il profilo giusto per completare il reparto offensivo: nell’offerta da presentare al Monaco ci sarà il cartellino di Candreva Mentre la Juventus si candida a regina del mercato, le altre big della Serie A non restano di certo a guardare. Fra i tanti movimenti dei top club del calcio italiano, l’Inter sembra potersi (e volersi) candidare ...

Calciomercato Inter - Modric è atterrato a Madrid : attesa per l'incontro con Perez : Insomma, il croato è atterrato ed è pronto a rituffarsi nel mondo Real. Se definitivamente o meno, questo è ancora da capire... #lukaModric #realMadrid #Modric #russian #rusia2018 #realman #fifa #...

Calciomercato Inter - aumenta la fiducia intorno all’affare Modric : gli ultimi aggiornamenti : Previsto nei prossimi giorni l’incontro tra Florentino Perez e Luka Modric, il centrocampista croato è ancora convinto di dire addio ai blancos. L’Inter attende con fiducia Cresce la fiducia in casa Inter per quanto riguarda l’operazione Modric, il centrocampista croato è ancora intenzionato a dire addio al Real Madrid e conta di farlo nell’incontro in programma tra mercoledì e giovedì con Florentino Perez. ...

Calciomercato - per Vidal niente Inter : “il Barcellona è la squadra più forte al Mondo” [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Inter – Il piano per arrivare a Modric : scende in campo Suning - ingaggio monstre fino a fine carriera : L’Inter studia il piano per arrivare a Luka Modric: scende in campo anche Suning che propone un ricco contratto in maglia nerazzurra e un successivo ingaggio monstre al Jiangsu a fine carriera Ore di grande fermento in casa Inter per una delle trattative di Calciomercato più calde degli ultimi anni. I nerazzurri provano a studiare il piano per far diventare realtà il sogno che porta a Luka Modric. Il croato avrebbe fatto sapere di ...

Calciomercato - l’Inter tenta il “colpo grosso” : Modric ha chiesto ufficialmente di essere ceduto : C’è fiducia in casa Inter per portare a Milano il croato Modric seppur le parole del tecnico del Real Madrid, Lopetegui, sembrano chiudere all’affare. Da quello che filtra, Modric avrebbe già comunicato ai dirigenti spagnoli la volontà di lasciare Madrid. Di fatto l’incontro di mercoledì dovrebbe servire solamente a capire se le parti sceglieranno una via d’uscita “benevola” o ci sarà un tira e molla duro.L'articolo ...

Calciomercato - Modric : vacanze finite - incontrerà Perez. L'Inter sogna e spera : Spalletti sogna insieme ai tifosi, come dichiarato su Sky Sport dopo l'amichevole vinta contro il Lione: "Uno come Modric sarebbe importante per chiunque". Il gradimento - ovviamente - c'è, Luciano ...

Calciomercato Inter - Spalletti su Modric : Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del grande nome che tutti vogliono: Luka Modric . La società sta lavorando molto bene, Modric sarebbe fondamentale ovunque ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan pazzesco - l’Inter attende mentre il Napoli piazza il colpo : 1/4 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - Skriniar : 'Inter top club - mai pensato di andare via' : Ho sempre detto: vediamo cosa decide l'Inter, per me va bene", le parole del difensore slovacco rilasciate in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport . "A che punto siamo con il rinnovo? Non è ancora ...