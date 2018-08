Calcio : Svizzera 'taglia' Behrami - lui denuncia : "Scelta politica" : Polemica in Svizzera dopo la decisione del ct della nazionale di Calcio, Vladimir Petkovic, di escludere il 33enne Valon Behrami, ora in forza all'Udinese. Il centrocampista di origini kosovare ha denunciato quella che ha ha fatto capire di ritenere una ritorsione per l'esultanza 'politica' ai mondiali con il gesto dell'aquila dopo i gol alla Serbia. "Questa e' una scelta politica", ha protestato Behrami, ...

Svizzera : rissa tra tifosi di Calcio in un hotel di Basilea : Almeno una persona è rimasta ferita in una rissa scoppiata questo pomeriggio nella lobby di un hotel a Basilea. Un gruppo composto da una ventina di persone dal volto coperto e vestite di nero è venuto alle mani con tifosi greci di calcio. Lo riferisce l’agenzia elvetica Ats, precisando che secondo quanto comunicato oggi dal Dipartimento della sicurezza del Canton Basilea Città, oltre al ferito si registrano diversi danni ...

Calcio : CE U19 - Svizzera ko a Zugo : -Agli Europei U19 in corso in Svizzera, le rossocrociate nel loro 2o incontro sono state sconfitte a Zugo dalla Spagna per 2-0 , 1-0, . Le iberiche h...

Calcio : un punto basta alla Svizzera : La strada che potrebbe portare la Svizzera agli ottavi di finale di Russia 2018 passa dallo stadio di Nizhny Novgorod , letteralmente Cittanova infe...

Calcio LIVE Brasile-Svizzera – DIRETTA Mondiali 2018 in tempo reale : Oggi domenica 17 giugno si gioca Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di Calcio. I fenomeni verdeoro, cinque volti Campioni del Mondo, fanno il proprio esordio contro i quadrati rossocrociati. L’estro di Neymar e compagni contro la grande difesa di Lichtsteiner e compagni: si preannuncia una partita molto intensa e avvincente. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di Calcio: ...

LIVE Brasile-Svizzera - DIRETTA Mondiali Calcio : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

LIVE Brasile-Svizzera - DIRETTA Mondiali Calcio : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Oggi domenica 17 giugno si gioca Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La Seleção arriva a questa rassegna iridata come favorita assoluta per la conquista del titolo. La squadra allenata da Tite e trascinata in campo dalla stella Neymar è pronta a far vedere subito tutta la sua classe in questo torneo. Di fronte si troverà però un avversario ostico, visto che gli elvetici possono contare su una formazione solida e molto ...