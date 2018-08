Calcio | il Tar conferma | Avellino escluso dalla serie B

Compriamo Ronaldo e lo facciamo debuttare con il club delle plusvalenze : tutte le vergogne del nostro Calcio : CHIEVO-Ronaldo - Il giocatore più forte del mondo, o il numero due, fate voi, debutterà contro la società emblema delle plusvalenze. calciomercato.com lo ha svelato, la Federcalcio ha aperto un'...

Calcio femminile : la Finale di Supercoppa Italiana 2018 potrebbe saltare. Juventus e Fiorentina minacciano lo sciopero : Si prevedono tempi duri per il Calcio femminile nostrano. Dopo la decisione della Corte d’Appello Federale, che ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti contro la delibera del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, che assegnava alla FIGC l’organizzazione dei tornei di Serie A e di Serie B, i due massimi campionati nazionali sono tornati sotto l’egida della LND e questo ha portato ad una reazione sia da parte della ...

Calciomercato Milan - Ricardo Rodriguez vuole restare : niente Psg : La sua avventura al Milan proseguirà anche nella prossima stagione, nonostante il forte interesse del Paris Saint-Germain che lo avrebbe volentieri portato a Parigi nel corso di questa estate di ...

Calcio - Avellino : domani l’audizione al Tar - gli irpini sperano ancora nella Serie B : Questione di ore per sapere il futuro dell’Avellino. domani è attesta l’audizione delle parti al Tar del Lazio, con il club irpino che cercherà di far valere le proprie motivazioni per essere riammessa in Serie B, dopo il ricorso respinto dal Collegio di Garanzia del Coni. Proprio il Coni, insieme a Figc e Lega B si presenteranno come soggetti controinteressati. Da ambienti vicini al club, sembra che l’Avellino sia fiducioso di una ...

Lautaro Martinez : 'Inter - per te faccio anche il trequartista. Spalletti mi aiuta molto e sul Calcio italiano...' : Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport , l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha fatto il punto sul suo periodo di adattamento nel club nerazurro e nel calcio italiano: 'Le differenze fra qui e il Sudamerica ci sono, perché qui ...

MotoGp - uno strano modo di complimentarsi : Marquez sferra un… Calcio nel sedere a Dovizioso [VIDEO] : Il pilota spagnolo ha scherzato con Dovizioso, dandogli un calcio nel sedere subito dopo essere scesi dalle rispettive moto Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese si impone dopo uno spettacolare duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con il leader iridato della Honda ufficiale Marc Marquez. Un duello all’ultimo ...

Calciomercato Lazio - Tare : 'Noi più forti - Milinkovic non si vende' : Parla poco, ma quando lo fa scuote tutto il mondo Lazio. In occasione della presentazione dei 7 nuovi acquisti, il direttore sportivo biancoceleste ha parlato così dei prossimi movimenti di mercato ...

Consigli FantaCalcio : da Cancelo a Srna - i difensori esterni da puntare : La Serie A 2018/19 sta per entrare nel vivo e nei prossimi giorni tantissimi appassionati di Fantacalcio [VIDEO] fisseranno la data dell'asta. E' il momento tanto atteso nel quale si potra' costruire la propria fantasquadra ingaggiando portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, oltre che i trequartisti. In questo fantasy game gli attaccanti sono quelli che fanno la differenza a suon di gol e dunque bonus, ma anche la scelta dei difensori ...

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il piano per spostare al Sud gli equilibri del grande Calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...

Calcio - colpaccio di Aurelio De Laurentiis : nuovo proprietario del Bari! Il Presidente del Napoli riparte dalla Serie D : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio: colpaccio del Presidente del Napoli che così si mette alla guida anche del club biancorosso il quale ripartirà dalla Serie D. Il cineasta ha avuto la meglio su dieci cordate tra cui spiccano la Costituenda di Enrico Preziosi (Presidente del Genoa) e La Bari 1908 Srl di Claudio Lotito (Presidente della Lazio). Dopo il fallimento, il sindaco della città Antonio Decaro ha accettato ...

Bari Calcio - Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario : Voglio ringraziare Claudio Lotito, poi un presidente di una squadra di Serie D, che non ha partecipato ma poi mi ha aperto un mondo. Voglio ringraziare anche le cordate baresi, Nicola Canonico, anche ...

Calciomercato Inter - Spalletti : «Bisogna completare la rosa per i tifosi» : Luciano Spalletti ai microfoni di Sport Mediaset: «Mancano due pedine per fare un campionato importante, i nostri tifosi lo meritano»

Calciomercato Juve : Higuain sempre più lontano - Pjanic potrebbe restare : In casa Juve tiene ancora banco il mercato con la telenovela Higuain. Il Pipita dopo due stagioni in bianconero sembra destinato sempre più a lasciare il club. Sull'argentino da tempo c'è il forte pressing del Chelsea di Maurizio Sarri che vorrebbe di nuovo il bomber bianconero con sé nella nuova avventura londinese, mentre in Italia piace molto al Milan, che al momento si trova in un momento di difficolta' per quanto riguarda il lato ...

