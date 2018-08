Calcinacci caduti a terra | il teatro Cotogni chiude i battenti per inagibilità

rovigooggi

: S. MARIA C.V. Resta transennata l'area in cui sono caduti i calcinacci - GoldWebTv : S. MARIA C.V. Resta transennata l'area in cui sono caduti i calcinacci - GoldWebTv : Salvatore Mastroianni Antonio Mirra Rosida Baia - beria_giancarla : RT @GiaPettinelli: Controlli su viadotto Cittareale. Pezzi di calcestruzzo e calcinacci caduti su tratto Salaria - Cronaca - -

(Di martedì 7 agosto 2018) ...in Alto Polesine non ci sono molti teatri in funzione e il nostro era diventato un punto di riferimento di tutto il territorio e venivano addirittura da Sermide per ammirare i nostri spettacoli'. Le ...