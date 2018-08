Cagliari | ecco Bradaric | “Felice di questa scelta Ho scelto la maglia numero 6 perchè…”

Ufficiale - Cagliari - ecco Bradaric - : Vice campione del Mondo, ha esordito in Nazionale nel novembre del 2016, dove ha sinora collezionato 5 gare. Mediano centrale completo nelle due fasi, buona tecnica, fisico imponente, Bradari è un ...

Calciomercato Inter – Pinamonti sblocca l’affare Barella : ecco come Ausilio proverà a convincere il Cagliari : Torna di moda il nome di Barella per il Calciomercato dell’Inter: per assicurarsi il centrocampista del Cagliari i nerazzurri potrebbero giocarsi la carta Pinamonti Inter molto attiva sul mercato. La società milanese è stata una delle squadre italiane che ha operato di più, nonchè in maniera migliore, particolarmente sul fronte acquisti. Dopo gli importanti arrivi di De Vrij, Nainggolan e Lautaro Martinez su tutti, l’Inter ...

Cagliari - eccoti Bradaric ma non è finita : nuovo colpo in canna per Giulini : Cagliari, due innesti in procinto di arrivare alla corte di Maran, il presidente sardo Giulini continua a lavorare sul mercato Cagliari pronto ad ufficializzare gli ultimi colpi della campagna di rafforzamento estiva. Per Bradaric è praticamente fatta, sotto consiglio del connazionale croato Srna, il calciatore arriverà in terra sarda per firmare il suo nuovo accordo. Il centrocampista di 26 anni che ha appena concluso l’esperienza ...

Cagliari - Giulini sul mercato : “ecco cosa ci manca! E su Barella…” : Cagliari, il presidente Giulini ha parlato delle mosse di calciomercato che la sua squadra metterà in atto sino al termine della sessione estiva Il presidente del Cagliari Giulini, ha parlato delle prossime mosse di calciomercato della sua squadra. Intervistato dalla Gazzetta dello sport, Giulini è partito dall’analisi della sessione estiva: “Abbiamo venduto bene qualche giocatore non abbiamo gente fuori rosa. Completeremo la ...

Calciomercato Cagliari - ecco l’attaccante : scatto nelle ultime ore : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari dopo l’ultima salvezza conquistata in Serie A ha deciso di iniziare un nuovo progetto con Rolando Maran in panchina, l’obiettivo per la prossima stagione è quello di disputare un campionato tranquillo. Nel frattempo nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante con la Juventus, accordo raggiunto con il club bianconero per l’attaccante Alberto Cerri, reduce ...

Calciomercato Cagliari - ecco il colpo per il centrocampo : Calciomercato Cagliari – Cagliari Calcio annuncia l’acquisto a titolo definitivo dal ChievoVerona delle prestazioni sportive di Lucas Nahuel Castro, che ha firmato un contatto con il club rossoblù sino al 2021. Castro è nato a La Plata, in Argentina, il 9 aprile 1989. Cresciuto nelle fila del Gimnasia La Plata, dopo un intermezzo al Racing Club, è approdato in Italia nella stagione 2012-13, acquistato dal Catania. In Sicilia ha ...

Maltempo Sardegna : rovesci nel Golfo di Cagliari - ecco FOTO e VIDEO : 1/4 Credit: Corrado Mascia ...

Cagliari - ecco la contropartita per arrivare a Castro : Cagliari pronto a piazzare l’accelerata decisiva col Chievo Verona per arrivare a Castro, centrocampista gradito a mister Maran Il Cagliari continua a lavorare sul mercato. Il club sardo prosegue nell’assalto al centrocampista del Chievo Verona Castro, assalto che potrebbe concretizzarsi a breve. I rossoblù secondo quanto rivelato da Skysport, hanno fatto una nuova offerta per Castro, un ultimo rilancio per provare a sbloccare questa ...

Cagliari - disavventura per Daniele Conti : ecco cosa è successo : Rogo nella notte in via San Saturnino, nel quartiere di Villanova a Cagliari. In fiamme due auto: a farne le spese anche la Porsche Cayenne di Daniele Conti, bandiera rossoblù e da poco nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari Calcio per le prossime tre stagioni. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco, coordinata dalla Sala operativa del 115, ha evitato il propagarsi delle fiamme limitando l’incendio solo nella ...

Calciomercato Cagliari - ecco il colpaccio per il tecnico Maran : Calciomercato Cagliari – Colpo di mercato nelle ultime ore. Il Cagliari si appresta a concludere il colpo Srna. Un acquisto a dir poco a sorpresa, quello del presidente Giulini. Dopo l’offerta dei giorni scorsi, adesso la ‘rosea’ parla di un affare in dirittura d’arrivo. Il sì di Srna è arrivato, l’ex calciatore dello Shakhtar si appresta dunque a prendere possesso della corsia destra Cagliaritana. Maran potrà contare sul ...

Calciomercato Cagliari - ecco Srna a blindare la difesa : Cagliari - Darjo Srna ha accettato l'offerta del Cagliari : il 36enne difensore croato, svincolato dallo Shakhtar Donetsk firmerà un contratto fino al 30 giugno 2019, più opzione per una ulteriore ...

Cagliari - ecco le prime parole di Maran : “lavoro e passione” : “Sono ancora arrabbiato per l’esonero con il Chievo. Ma penso che se questo mi dá una spinta, allora è tutta salute”. È il carattere di Rolando Maran, nuovo allenatore del Cagliari: niente rimpianti per il passato, l’esperienza serve solo per costruire il futuro. E il domani, sino al 2020, proprio l’anno del centenario del club, è solo rossoblù. “Conoscevo già il significato di allenare una squadra che ...

Cagliari - ecco Maran : oggi annuncio e presentazione : Cagliari-Maran, inizia la nuova avventura insieme. L'ex allenatore del Chievo è sbarcato all'aeroporto di Elmas con il volo Milano-Cagliari delle sette e trenta. Qualche minuto di ritardo poi il primo ...

Calciomercato Cagliari - ecco l’innesto per il centrocampo - doppia trattativa con la Juventus : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari inizia un nuovo progetto con Maran in panchina, ecco le prime parole del nuovo allenatore: “Sono felicissimo di essere qui. Riportare i punti che ho preso qui con il Chievo? Speriamo di farne tanti”. Nel frattempo la dirigenza si muove per rinforzare la rosa, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ doppio tentativo per il centrocampista Mandagora e per ...