: La #Bugatti ha svelato nuovi dettagli sulla #Divo, l'hypercar da 5 milioni di euro che debutterà il 24 agosto a… - quattroruote : La #Bugatti ha svelato nuovi dettagli sulla #Divo, l'hypercar da 5 milioni di euro che debutterà il 24 agosto a… - dinoadduci : Bugatti Divo - Nuovi dettagli dell'hypercar da 5 milioni di euro - Car_sellAR : Bugatti Launches Divo 8-Part Teaser Video Series -

(Di martedì 7 agosto 2018) Laha diramato le prime informazioni sulla, una sportiva d'altissima gamma che sarà prodotta in soli 40 esemplari, ognuno dei quali sarà venduto a cinquedipiù tasse. La nuovasarà svelata in anteprima mondiale il 24 agosto in California durante il "The Quail - A Motorsports Gathering". Agile e performante. La sportiva stradale prenderà il proprio nome dal pilota degli anni 20 Albertche, al volante di unaTipo 35, conquistò per due volte la Targa Florio. Ispirandosi alla celebre competizione siciliana, laè stata progettata per coniugare la massima leggerezza costruttiva con una carrozzeria in grado di generare elevati livelli di carico aerodinamico per migliorare l'handling e l'agilità di guida. "La felicità non è dietro la curva. la curva stessa", ha affermato Stephan Winkelmann, Presidente, ...