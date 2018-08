Buffon ' Mi sento ancora al top'

PSG - Buffon : 'Mi sento al top. Mbappé? Può diventare come Pelé e Maradona' : Intanto al magazine del club si racconta in un'intervista condotta dall'ex collega Jérome Alonso e riporta da La Gazzetta dello Sport: Negli ultimi anni - esordisce Buffon - ho seguito molto il PSG ...

Buffon “mi sento ancora il numero 1” : Il fatto di non aver dato al Paese la “chance di vedere giocare l’Italia” ai Mondiali è una “ferita” ancora aperta: così Gianluigi Buffon alla rivista del Psg con cui debutterà domenica. Se il 40nne fenomeno ha scelto la capolista della Ligue1 è “prima di tutto perché mi sento ancora molto competitivo”, spiega nell’intervista con foto di richiamo in prima pagina. Ma questa decisione è anche ...

PSG - Buffon allo scoperto : “Sento un’energia unica. CR7 alla Juve? Sarei felice…” : Buffon allo scoperto – Gigi Buffon , intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione al popolo parigino ha descritto le sue emozioni e le sue sensazioni dopo 17 anni di Juventus. Queste le sue parole: “Sono estremamente eccitato da questa nuova avventura. C’è un’energia particolare, che ho avvertito sin da subito, non so se per […] L'articolo PSG, Buffon allo scoperto : “Sento un’energia unica. CR7 ...

Psg - Buffon si presenta : "Sento un'energia magica - voglio dimostrare di essere ancora un grande portiere" : Gigi in conferenza: "Non potevo dire di no, ho l'entusiasmo di un ragazzo. La Champions non è un ossessione. Quando smetto? Non mi faccio più questa domanda"