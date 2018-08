: Strage di braccianti, vertice a Foggia. Salvini: «Così la mafia fa i soldi» - LegaSalvini : Strage di braccianti, vertice a Foggia. Salvini: «Così la mafia fa i soldi» - LegaSalvini : Salvini riunisce il Comitato per la sicurezza - SkyTG24 : Strage di braccianti a Foggia, Salvini presiede Comitato sicurezza -

"Laalla mafia e alloè una priorità mia e del governo e useremo tutte le armi a disposizione", Così il ministro dell'Interno, dopo il vertice in Prefettura a Foggia per imorti in un incidente stradale. "Svuoteremo i ghetti", "dobbiamo aggredire i patrimoni dei mafiosi che campano con il caporalato",aggiunge. "Un'immigrazione fuori controllo aiuta la mafia" e "la legge sul caporalato va aggiornata per permettere agli agricoltori per bene di lavorare legalmente".(Di martedì 7 agosto 2018)