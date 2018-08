: Braccianti morti in #Puglia Aboubakar Soumahoro: 'L'8 agosto, la marcia dei berretti rossi'. 'Una giornata di sciop… - Agenzia_Ansa : Braccianti morti in #Puglia Aboubakar Soumahoro: 'L'8 agosto, la marcia dei berretti rossi'. 'Una giornata di sciop… - Agenzia_Ansa : Sale a 10 il numero delle vittime del nuovo incidente in #Puglia che ha coinvolto un pulmino di #braccianti - Agenzia_Ansa : #Migranti Nuovo incidente ad un pulmino di braccianti in Puglia, 12 morti -

"Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Dobbiamo fare in modo che questo non accada". Lo ha detto ai cronisti il premier,a margine del summit in prefettura a Foggia dopo l'incidente in cui sono morti 12. Per"si tratta anche di incentivare gli imprenditori con meccanismi incentivanti, per portarli a rinunciare a un pezzo di lucro per favorire condizioni di lavoro nel rispetto della dignità dei lavoratori".(Di martedì 7 agosto 2018)