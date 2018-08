: Braccianti morti in #Puglia Aboubakar Soumahoro: 'L'8 agosto, la marcia dei berretti rossi'. 'Una giornata di sciop… - Agenzia_Ansa : Braccianti morti in #Puglia Aboubakar Soumahoro: 'L'8 agosto, la marcia dei berretti rossi'. 'Una giornata di sciop… - marcofurfaro : Foto con frittura di pesce, attacchi a famiglia Cristiana e ai migranti che commettono reati (niente di verificato,… - Pinucciosono : Rispetto alla tragedia dei 4 braccianti di Foggia ho letto ' 4 in meno' 'e i morti italiani?' e altre cose così .… -

Il ministro dell'Interno,, presiederàa Fa il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione ha lo scopo di decidere eventuali misure da adottare e fare il punto della situazione, dopo gli incidenti degli ultimi giorni in cui sono16 migranti impegnati comenelle campagne della zona. Il Comitato si riunirà in prefettura alle 14.30. Parteciperanno i rappresenti delle forze di polizia e delle autorità locali.(Di martedì 7 agosto 2018)