Braccianti morti | Salvini e Conte oggi a Foggia Si indaga per caporalato Il premier

Braccianti morti - il premier : «Vittime di sfruttamento». Si indaga anche sul caporalato : La Polizia di Stato di Foggia: “I nostri controlli sul fenomeno dello sfruttamento sempre più intensi. Nell’ultimo anno messi in atto servizi straordinari. Ecco i numeri”

Strage dei Braccianti - il premier Conte a Foggia : "Dietro queste morti c'è lo sfruttamento" : Dopo la morte dei dodici braccianti anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel capoluogo dauno per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura apre due inchieste

Braccianti morti - il Ministro Salvini a Foggia : "stop al caporalato". Aperte due inchieste : 11.12 - Erano vittime del caporalato i 12 bracciati agricoli immigrati morti ieri nell'incidente occorso sulla statale 16, all'altezza di Lesina? È quanto dovranno appurare gli investigatori su mandato del procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, riferisce l’Ansa. Sempre per caporalato si indaga anche in merito all’incidente di sabato scorso in cui sono morti altri 4 Braccianti stranieri, tutti giovani dai 20 ai 27 anni, ...

Incidente Foggia - Braccianti morti : “Non c’era posto in ospedale” : “Questa povera gente ha avuto problemi anche per trovare posto in ospedale. Sono dovuto intervenire personalmente per far si’ che venissero trovati posti sia a Foggia che in altri ospedali della provincia”. Lo racconta all’ANSA il procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, che parlando dei feriti degli incidenti stradali che hanno provocato nel Foggiano, in poco piu’ di 48 ore, la morte di 16 ...

Luigi Ciotti su Braccianti morti in un incidente stradale : di Luigi Ciotti* Questo sistema sembra aver dimenticato che il lavoro è la base della dignità della persona, e che questa dignità si garantisce con i diritti, con la sicurezza, con la giusta ...