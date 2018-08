Braccianti morti | il Ministro Salvini a Foggia | stop al caporalato

Braccianti morti a Foggia - il procuratore : "S'indaga sul caporalato" : Vaccaro: "L'altra inchiesta è sull'incidente". Lezzi: "La legge sul caporalato non va abolita"

Scontro tra tir e pulmino nel foggiano - morti 12 Braccianti tutti migranti che tornavano dai campi : Sabato, in un incidente simile, avevano perso la vita in quattro. Previsto per oggi l'arrivo del premier Conte e di Calvini che annuncia controlli a tappeto contro il caporalato -

Braccianti morti - Salvini oggi a Foggia : 8.50 Il ministro dell'Interno, Salvini, presiederà oggi a Foggia il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione ha lo scopo di decidere eventuali misure da adottare e fare il punto della situazione, dopo gli incidenti degli ultimi giorni in cui sono morti 16 migranti impegnati come Braccianti nelle campagne della zona. Il Comitato si riunirà in prefettura alle 14.30. Parteciperanno i rappresenti delle forze di polizia e delle ...

Foggia : dopo 7 ore i corpi dei 12 Braccianti morti sono ancora abbandonati a terra : I cadaveri dei 12 braccianti agricoli morti oggi alle 15 in un incidente stradale sono stati abbandonati per tutto il pomeriggio e parte della sera in mezzo alla strada. Nessuno li ha trasportati tempestivamente in obitorio, come accade normalmente.Continua a leggere

Foggia - strage di Braccianti : 12 morti in un incidente stradale : In questo primo lunedì di agosto non c'è stato solo l'incidente a Bologna sulla A14. I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno infatti diffuso la notizia di un altro gravissimo incidente avvenuto a Lesina, in località Ripalta, nel quale hanno perso la vita 12 uomini, tutti braccianti agricoli, mentre altri 3 sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 16, dove un furgone con targa bulgara, sul ...