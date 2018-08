Boschi | viaggi e un po' d' amore

Viaggi & Turismo - Trentino : i Ledro Mountain Chalets - un villaggio in legno tra le vette e i Boschi : Un villaggio in legno dove il tempo sembra essersi fermato, totalmente immerso nella natura che domina la Valle di Ledro, in Trentino. Un luogo in cui passeggiare a piedi nudi con i bambini, con la libertà di sentirsi parte di un mondo ancestrale, dove auto e rumori sono banditi, ma c’è spazio per i momenti da trascorrere in famiglia, tra la piscina esterna nel verde, la bellissima sauna igloo ai bordi del bosco e le profumate casette ...