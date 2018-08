Boschi | sbagliato dire lasciavo politica

Boschi : “Ho sbagliato a promettere l’addio alla politica in caso di sconfitta al referendum” : L'ex ministro dei Rapporti col Parlamento torna sulla "promessa" (poi non mantenuta) di abbandonare la vita politica nel caso di sconfitta della riforma della Costituzione al referendum: "Sono stata presa dall'entusiasmo di una battaglia in cui io ho creduto io e con noi c'era il 40% degli italiani".Continua a leggere