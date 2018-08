Boschi | “Lasciare la politica dopo la sconfitta al referendum? Un errore dirlo”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) Tutti glielo rinfacciano da un anno e mezzo. Ora lo ammette anche l’ex ministra delle Riforme Maria Elena: “Credo di aver sbagliato nel momento in cui l’ho detto” dice in un’intervista ad Agorà Estate, su Rai3. Aver detto, cioè, di lasciare lase ilcostituzionale non fosse passato. “Sono stata presa dall’entusiasmo – aggiunge – di una battaglia in cui io ho creduto, come tanti italiani, perché il 40 per cento degli italiani erano come me per la riforma“. “Se dovesse andare male noi non continueremo il nostro progetto politico. E allora verranno altri a prendere il nostro posto” aveva detto l’allora ministra nel sei mesi prima della consultazione. Undi valutazione che – dice la storia delle ultime elezioni – si riverbera nel tempo, se è vero che il presunto 40 per cento ...