Borse asiatiche in rimonta grazie al rimbalzo della Cina

Borse asiatiche deboli. Preoccupa ancora la guerra dei dazi : Prevale il segno meno tra le principali Borse asiatiche , sempre zavorrate dai timori per un'escalation della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Venerdì 3 agosto Pechino ha annunciato tariffe su ...

Dazi su metà delle merci cinesi Borse asiatiche - è febbre gialla : L'ondata delle vendite asiatiche condiziona anche l'andamento delle Borse europee che aprono le contrattazioni in ribasso in scia con l'andamento di Wall Street e con le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Segui su affaritaliani.it

Tokyo a due velocità. Miste le altre Borse asiatiche : Tokyo chiude la giornata sulla parità ribasso con l'indice Nikkei che mostra un +0,04%% finendo a 22.533,72 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dello 0,82% a 1.346,62 punti. Nulla di fatto per ...

Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato l'1,23% finendo a 22,203.03 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,61% a 1.316,34 punti. Rimbalzo per le ...

Borse asiatiche in rialzo : Positivi i principali listini asiatici con Tokyo in bella mostra . L'indice Nikkei ha riportato un aumento dell'1,21% a 22.052 punti, mentre il paniere Topix è salito dell'1,20% a 1.711. Bene le Borse ...

Altra giornata negativa per i mercati asiatici, compresa la borsa giapponese, mentre è iniziato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore dei primi dazi americani su 34 miliardi di ...

Borse asiatiche deboli : Altra giornata sotto la parità per i principali listini asiatici . In rosso Tokyo e le Borse cinesi , anche se si registrano perdite più contenute di ieri 2 luglio , oltre i 2 punti percentuali, . L'...

Borse asiatiche negative - Tokyo in forte ribasso : I principali listini asiatici archiviano la prima seduta del mese di luglio con variazioni negative . Ad influenzare il risultato la guerra commerciale tra USA e Cina, che il prossimo 6 luglio entrerà ...

Borse asiatiche : apertura per Shanghai in 'bear market' - Yuan ai minimi sul dollaro : Stamattina, lo Yuan o renminbi, intorno alle 10:00- ora locale-( alle 4:00 in Italia) ha segnato uno spot rate di 6,5988( +0,35) e un offshore rate di 6,5992( +0,28%). Sfiorando, di poco, quota 6,6 cioè il valore minimo da dicembre 2017. Le Borse cinesi, in apertura di giornata, hanno registrato il Composite di Shanghai a 2.842,40 punti. L'indice ha ceduto lo 0,07% scontando le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina- Unione Europea. ...

Si mostrano nuovamente in ribasso i principali listini asiatici. Le maggiori perdite , oltre il punto percentuale, si registrano sugli indici cinesi, portati giù dell'inasprimento della ...

