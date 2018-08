Borsa Usa | S&P vicino a massimo spinto da tecnologici

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende i dati dagli Usa (3 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Tanti i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 04:01:00 GMT)

Causa contro FB per tonfo Borsa. : Facebook e Mark Zuckerberg nel mirino degli azionisti. Il tonfo a Wall Street con cui il social media ha mandato in fumo 120 miliardi di dollari in...

Causa contro Facebook per tonfo in Borsa : ANSA, - NEW YORK, 27 LUG - Arriva la prima azione legale contro Facebook e il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg per il tonfo in Borsa di giovedì, quando i titoli hanno bruciato 120 miliardi ...

Borsa Usa in lieve rialzo su Amazon e forti dati Pil : Wall Street è in lieve rialzo, trascinata dai forti risultati di Amazon e dai dati che mostrano come l'economia Usa sia cresciuta al ritmo più rapido degli ultimi quattro anni.

Borsa : Europa positiva attende pil Usa : ANSA, - MILANO, 27 LUG - Esordio positivo per le Borse europee ma senza particolari spunti nell'ultimo giorno di scambi della settimana: Londra guadagna lo 0,2%, Parigi lo 0,08%, Francoforte lo 0,28%. ...

Fca - l’era Marchionne si è chiusa con un guadagno in Borsa del 1.000 per cento : Da una perdita di 2 miliardi a utili di 3,5 miliardi. Il manager italo-canadese ha trasformato la Fca creando da subito un feeling straordinario con i mercati finanziari...

