Borsa | in rialzo il controvalore degli scambi del 7 08 2018

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 69% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,69% – La Borsa di Tokyo oggi è in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.662,74 punti, con un guadagno di 155,42 punti, pari allo 0,69 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.514,31 punti, scendendo 2 minuti dopo fino a 22.499,05 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 12% : ANSA, - Milano, 6 AGO - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,12% a 21.612 punti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 80% - : Milano, 3 AGO - La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,80% a 21.586 punti.

Borsa : Milano apre in rialzo +0 - 30% : ANSA, - Milano, 3 AGO - Piazza Affari apre in rialzo. A pochi istanti dall'apertura delle contrattazioni il Ftse Mib guadagna lo 0,30% a 21.477 punti.

Borsa : Milano in rialzo con Tim - a Wall Street ecatombe Twitter : L'economia americana corre meno veloce del previsto e le borse europee tirano leggermente il freno per poi riaccelerare nel finale. A Milano il Ftse Mib archivia l'ultima seduta della settimana con un ...

Borsa Usa in lieve rialzo su Amazon e forti dati Pil : Wall Street è in lieve rialzo, trascinata dai forti risultati di Amazon e dai dati che mostrano come l'economia Usa sia cresciuta al ritmo più rapido degli ultimi quattro anni.

Monte dei Paschi di Siena/ Mps in Borsa a +7 - 4%. In rialzo tutto il settore bancario (ultime notizie) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa guadgna più del 7%. Non sono ancora chiare le ragioni di questo rialzo. Ultime notizie live di oggi 27 luglio 2018(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 13:24:00 GMT)

