Bolt non si arrende | occasione in Australia con i Central Coast Mariners

Bolt non si arrende : provino in Australia con il Central Coast Mariners : Ci aveva provato prima coi tedeschi del Borussia Dortmund e poi coi norvegesi dello Strømsgodset, ma in entrambi i casi non era riuscito a convincere i dirigenti a metterlo sotto contratto. Ora però ...

Usain Bolt non si arrende con il calcio : in prova con una squadra australiana : L'atleta giamaicano ci riprova dopo il tentativo con il Borussia Dortmund: sosterrà un provino di 6 settimane con una squadra dell'A-League australiana. L'articolo Usain Bolt non si arrende con il calcio: in prova con una squadra australiana è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.