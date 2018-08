Bologna | esplode cisterna a Borgo Panigale | un morto e 100 feriti | il video dell' incidente

Blastingnews

(Di martedì 7 agosto 2018) Un violento impatto e la spaventosa esplosione. Intorno alle 13:40 un’autoha preso fuoco in zonaprovocando un, il conducente del tir, e centoalcuni gravi ma non in pericolo di vita. Per un equivoco era stato comunicato il decesso di una seconda persona poi smentito. A causare la deflagrazione sembra sia stato unstradale tra le uscite 2 e 3a tangenziale. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo si è scontrato con un camion che trasportava furgoni una bisarca. Nel giro di pochi istanti si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato un’area dove sono ubicate anche diverse concessionarie di auto semi distrutta unae attivita' nei pressi del raccordo. Le forze’ordine hanno immediatamente disposto la chiusura del raccordo autostradale di Casalecchio in entrambe le direzioni di marcia per ...