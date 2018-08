Bologna | disastro sulla A14 | un morto | 145 feriti e disagi alla viabilità | “da 3 a 5 mesi

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo e omicidio : “Forse un colpo di sonno” : Potrebbe essere stato “forse un momento di distrazione o un colpo di sonno” a causare il terribile incidente sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. A dirlo è il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, titolare dell’inchiesta per disastro colposo, omicidio e lesioni colpose stradali plurime a carico di ignoti aperta dalla procura ...

“È morto in quell’inferno”. Disastro Bologna - lo hanno riconosciuto : chi è la vittima : Identificata l’unica vittima dell’incendio, seguito all’incidente stradale che ieri pomeriggio ha provocato il crollo di un ponte dell’autostrada A14 a Borgo Panigale. Si tratta di Andrea Anzolin, di Agugliaro, 42 anni, sposato, senza figli, dipendente della “Loro” di Lonigo, azienda che produce e commercia carburante in provincia di Vicenza. Era un autista esperto, che da molti anni guidava mezzi che ...

Disastro di Bologna - quelle strane accuse a Matteo Salvini : La giornata di ieri, lunedì 6 agosto 2018, difficilmente verrà dimenticata. È stato un susseguirsi di incidenti stradali, notizie giunte come bollettini di guerra: in mattinata un terribile scontro all’altezza di Padova, con due morti; nel pomeriggio il caos infernale di Borgo Panigale (Bologna) con l’esplosione di una cisterna contenente GPL e il susseguirsi di scoppi dovuti alla presenza di concessionarie d’auto nei paraggi, ...

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’incidente : La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso ...

“Ecco perché è crollato il ponte sulla A14”. Disastro Bologna - i feriti salgono a 100 : Prima lo schianto, poi l’esplosione, le fiamme e una colonna di fumo nero. E’ quanto avvenuto ieri in tangenziale a Bologna in seguito ad un incidente fra un camion cisterna che trasportava liquido infiammabile e un altro automezzo cui è seguita una violenta esplosione. Un inferno di fuoco che si è scatenato intorno alle 14 alla periferia del capoluogo felsineo, all’altezza del km 4.800, direzione Sud del Raccordo Autostradale ...

Bologna - violenta esplosione in autostrada : ecco il VIDEO che rivela le cause del disastro : Drammatico incidente in A14 a Borgo Panigale. E’ stata l’autocisterna a tamponare il mezzo che lo precedeva a provocare l’incendio che ha provocato la violenta esplosione. L’autista dell’autocisterna non si è probabilmente accorto che si stava formando una coda dovuta al traffico intenso ed ha centrato in pieno il camion che lo precedeva. I due mezzi si sono immediatamente incendiati e sono esplosi dopo qualche ...