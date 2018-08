Esplosione Bologna - Conte : "terribile ma siamo stati fortunati" : Vista le dinamica dell'Esplosione dell'autocisterna sul tratto autostradale di Casalecchio di Reno "possiamo ritenerci fortunati" ha detto stamattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Bologna alle persone rimaste ferite nell'incidente di ieri. "È stato senz'altro un terribile incidente, ma i feriti sono in via di guarigione. Bisogna vigilare sul rispetto degli standard di sicurezza per evitare che si ripetano simili ...

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell’esplosione dell’autocisterna«Ustionati - fiamme fino alle case» : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al poliziotto e a un ragazzo ustionati in modo grave. La vittima è l’autista dell’autocisterna esplosa: aveva 42 anni. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14

Bologna e Foggia - martedì la visita di Conte : vicinanza del governo : martedì il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà a Bologna e a Foggia, "dove si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il governo ai ...

