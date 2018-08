Bologna | colpo di sonno o distrazione le cause Riapre il raccordo

Incidente di Bologna - l'ipotesi di un colpo di sonno. Conte dai feriti | : Il premier negli ospedali di Cesena e Bologna incontra le persone coinvolte nell' Incidente di ieri : "Tutti in via di guarigione, ringrazio soccorritori". Testimoni: "Inferno di fuoco". Riaperto il ...

Tragedia sulla A14 a Bologna - spunta una nuova ipotesi : un colpo di sonno potrebbe essere stata la causa : Continuano le indagini per comprendere la causa del tragico incidente che ieri ha causato una violenta esplosione sulla A14, causando 1 morto e 145 feriti. spunta una nuova ipotesi: potrebbe essere stato un colpo di sonno a tradire il vicentino Andrea Anzolin, il 42enne esperto autista dell’autocisterna carica di Gpl che è stato il responsabile e l’unica vittima del gravissimo incidente. Nonostante la segnalazione della coda, Anzolin ...

Bologna - inferno di fuoco - la Procura : «Forse un colpo di sonno». Identificato il corpo dell'autista : Potrebbe essere stato «un colpo di sonno dell'autista dell'autocisterna o un momento di distrazione» a provocare il rogo di Borgo Panigale, vicino Bolgona. «Ma...

Bologna - la Procura : «Forse un colpo di sonno a causare l'incidente». Identificato il corpo dell'autista : Potrebbe essere stato «un colpo di sonno dell'autista dell'autocisterna o un momento di distrazione» a provocare il rogo di Borgo Panigale, vicino Bolgona. «Ma...

Bologna - la Procura : 'Forse un colpo di sonno a causare l'incidente'. Identificato il corpo dell'autista : Potrebbe essere stato 'u n colpo di sonno dell'autista dell'autocisterna o un momento di distrazione ' a provocare il rogo di Borgo Panigale, vicino Bolgona. 'M a è ancora troppo presto per dirlo con ...

Bologna - INCENDIO ED ESPLOSIONE A14/ Ultime notizie incidente video : autista tir morto per colpo di sonno? : INCENDIO a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, un morto e 68 feriti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Incidente Bologna : ipotesi colpo di sonno o distrazione : L'Incidente di Borgo Panigale potrebbe essere stato causato da "un colpo di sonno o un momento di distrazione, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza". Ad avanzare l'ipotesi è il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, ai microfoni del Giornale Radio Rai.Sul caso è stato aperto "il fascicolo a carico di ignoti - ha aggiunto - dove si ipotizza il disastro colposo e ovviamente il reato di omicidio, lesioni colpose ...

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell'esplosione : ipotesi di un colpo di sonno per l’autista : Il premier in visita ai feriti a Cesena e Bologna: sono 145 le persone rimaste coinvolte nell'Incidente. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14. Toninelli: «Più tecnologia sui Tir». Ponte crollato, il procuratore esclude difetti di costruzione

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo e omicidio : “Forse un colpo di sonno” : Potrebbe essere stato “forse un momento di distrazione o un colpo di sonno” a causare il terribile incidente sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. A dirlo è il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, titolare dell’inchiesta per disastro colposo, omicidio e lesioni colpose stradali plurime a carico di ignoti aperta dalla procura ...

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’incidente : La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso ...

Bologna - mister Inzaghi ha “segnalato” un colpo a Bigon : Bologna pronto ad accrescere il proprio contingente a centrocampo, Pippo Inzaghi ha segnalato un nome low cost Il Bologna è vigile sul mercato. Il tecnico emiliano Pippo Inzaghi, vorrebbe un uomo d’esperienza a centrocampo e sta seguendo con attenzione le vicende legate al regista del Milan Riccardo Montolivo. Quest’ultimo non è stato convocato per la tournèe americana dei rossoneri ed è in procinto di svincolarsi dal club. Da ...

Bologna - doppio colpo per le fasce? Bigon attivissimo : le ultime novità : Bologna vicino a completare l’acquisto del sostituto di Masina, ma non solo, gli esterni in arrivo potrebbero essere ben due Federico Mattiello è ad un passo dal Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni, svelate da Sportmediaset, il terzino che nella passata stagione ha giocato alla Spal, è in procinto di firmare un nuovo contratto col club felsineo. Quello di Mattiello potrebbe però non essere l’unico colpo in fascia per il ...

Bologna - che colpo : con Skorupski arriva la sexy moglie Matilde Rossi [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...