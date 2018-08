Bologna | chi è Rioccardo Muci | l' agente eroe che ha salvato decine di persone

Andrea Anzolin - chi è autista del tir morto nell'incidente/ Ultime notizie Bologna : era a 15 metri dal cratere : Andrea Anzolin, chi è autista del tir morto nell'incidente di Bologna. Le Ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere. (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:23:00 GMT)

Chi è Riccardo - poliziotto eroe nell'inferno di Bologna : Una stretta di mano a nome dell'Italia. E' quella che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato a Riccardo Muci , il poliziotto di 31 anni rimasto ustionato per soccorrere le persone rimaste ...

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo e omicidio : “Forse un colpo di sonno” : Potrebbe essere stato “forse un momento di distrazione o un colpo di sonno” a causare il terribile incidente sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. A dirlo è il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, titolare dell’inchiesta per disastro colposo, omicidio e lesioni colpose stradali plurime a carico di ignoti aperta dalla procura ...

Chi è Riccardo Muci - il poliziotto eroe che ha rischiato la vita per salvare le persone dall'esplosione di Bologna : È stato il primo ad intervenire dopo lo scontro e a mettere in salvo le persone. Poi l'esplosione che l'ha fatto volare per venti metri e l'ha ustionato. Riccardo Muci è il poliziotto-eroe dell'incidente avvenuto a Bologna. Trentuno anni, di Copertino, in provincia di Lecce, l'agente della Polizia è ricoverato a Cesena, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale "Bufalini": ha bruciature su tutto il corpo, ma non è in ...

Bologna - chi è Riccardo Muci : il poliziotto eroe che ha messo in salvo le persone durante l'esplosione : Riccardo Muci è uno dei feriti dell'incendio di Bologna , ma è anche un poliziotto e un ' eroe ', che nei primi minuti dell'esplosione era intervenuto per bloccare il traffico. Ha 31 anni ed è un ...

“È morto in quell’inferno”. Disastro Bologna - lo hanno riconosciuto : chi è la vittima : Identificata l’unica vittima dell’incendio, seguito all’incidente stradale che ieri pomeriggio ha provocato il crollo di un ponte dell’autostrada A14 a Borgo Panigale. Si tratta di Andrea Anzolin, di Agugliaro, 42 anni, sposato, senza figli, dipendente della “Loro” di Lonigo, azienda che produce e commercia carburante in provincia di Vicenza. Era un autista esperto, che da molti anni guidava mezzi che ...

Dopo l'incidente di Bologna riaperti il raccordo di Casalecchio e il tratto di tangenziale dove è avvenuta l'esplosione : È stato riaperto alle 9.25 il raccordo di Casalecchio dove ieri, 6 agosto, è parzialmente crollato un ponte dell'autostrada in seguito allo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir. Il tamponamento ha causato una violenta esplosione, una persona è morta e decine sono state ferite.I tecnici di Autostrade per l'Italia, Dopo verifiche proseguite per tutta la notte, hanno confermato la transitabilità del ...

È stato parzialmente riaperto il raccordo tra le autostrade A14 e A1 chiuso dopo l’incidente di Bologna : Intorno alle 9.30 di martedì mattina è stato riaperto il raccordo tra le autostrade A14 e A1 tra Borgo Panigale e Casalecchio, a Bologna, che era stato chiuso dopo la violenta esplosione di lunedì di un’autocisterna che trasportava materiale infiammabile. Nell’incidente il The post È stato parzialmente riaperto il raccordo tra le autostrade A14 e A1 chiuso dopo l’incidente di Bologna appeared first on Il Post.

Incendio tangenziale Bologna - aperta un’inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’incidente : La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto sul raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, in cui una persona è morta e altre 100 sono rimaste ferite. La vittima è Andrea Anzolin, 42enne originario di Agugliaro, in provincia di Vicenza: era lui a guidare l’autocisterna con materiale infiammabile che è piombata addosso ...

BOLLETTINO TRAFFICO - Bologna CHIUSO TRATTO INCIDENTE/ Autostrade - raccordo Casalecchio-A14 : "Serviranno giorni" : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'INCIDENTE a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:18:00 GMT)

Inferno a Bologna : caos vacanzeA1-A14 chiusa - ci vorrà tempo : Sono terminate nella notte le attività dei vigili del fuoco dopo l'incendio che, poco prima delle 14 di ieri, è divampato a seguito dell'incidente causato da una cisterna che trasportava liquido infiammabile lungo il Raccordo di Casalecchio in direzione della A14, dopo un tamponamento in corrispondenza del km 4. L'esplosione ha determinato il crollo della soletta del tratto sovrappassante Segui su affaritaliani.it

Bologna - incidente sul raccordo : esplode autocisterna di Gpl e crolla ponte - un morto e 68 feriti. Chiusa A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...