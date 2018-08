BNS | riserve di divise in lieve aumento in luglio

Svizzera : BNS - a giugno riserve divise aumentano di 7 - 9 mld franchi : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Le riserve di divise della Banca nazionale Svizzera sono aumentate di quasi 7,9 miliardi di franchi in giugno: alla fine del mese ammontavano a 748,50 miliardi (740,63 miliardi a fine maggio). Lo ha comunicato oggi la Bns. L’insieme delle riserve (oro escluso) è passato da 746,0 miliardi a 754,2 miliardi di franchi. Dai dati non si può capire se la Bns sia intervenuta sul mercato per indebolire il franco ...