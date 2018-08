Bimba di un anno investita davanti all' asilo da un' auto | corsa disperata in ospedale | è

“Dio non sbaglia mai” - non curano la figlia : la Bimba muore - lo fanno anche con la seconda : La coppia, già a processo per l'omicidio della foglietta a cui avevano negato le cure per motivi religiosi, hanno negato il ricovero ospedaliero anche alla nuova nata in famiglia che aveva gli stessi sintomi della sorella deceduta. Le autorità locali hanno deciso questa volta di intervenire in tempo e togliere la piccola ai suoi genitori.Continua a leggere

“È cresciuta”. Alexandra di Hannover : dimenticate questa Bimba - eccola a 19 anni : Alexandra di Hannover, 19 anni il 20 luglio, ha già fatto ingresso nel mondo dell’alta società, dei gran balli di corte e dei pettegolezzi che, inevitabilmente, accompagnano ogni cosa faccia qualsiasi esponente della famiglia reale monegasca. Alexandra è la quarta figlia di Carolina di Monaco e la terza di Ernst August di Hannover. Ed è la sorellastra di Charlotte Casiraghi. Unica principessa dei giovani rampolli del principato, ...

Roma - Bimba di un anno ferita da un piombino : Una bimba di appena un anno è ricoverata in gravi condizioni dopo esser stata colpita da un piombino esploso da una pistola ad aria compressa mentre si trovava insieme alla madre in via Palmiro Togliatti a Roma.L'allarme è stato lanciato intorno alle 14 di ieri quando la madre della piccola, residente nel campo nomadi di via di Salone, nella zona est della Capitale, si è accorta che la bimba perdeva sangue dalla schiena. L'infante è stata ...

Babysitter colpisce la Bimba di un anno con un taser e si diverte a filmarla : La madre aveva affidato la piccola a una baysitter di sua conoscenza ancora adolescente ma al suo ritorno ha trovato la figlioletta in stato di shock. Da un video ha scoperto gli abusi che la ragazzina si era divertita a fare sulla bimba in compagnia di altre due amiche.Continua a leggere

Vicino irrompe durante festa di compleanno della Bimba di 3 anni e la uccide a coltellate : Vicino irrompe durante festa di compleanno della bimba di 3 anni e la uccide a coltellate Non ce l’ha fatta la bimba colpita dal 30enne Timmy Kinner durante un assurdo attacco alla sua festa di compleanno in un complesso residenziale per rifugiati nell’Idaho, negli Stati Uniti. Per la polizia l’uomo cercava vendetta dopo essere stato […] L'articolo Vicino irrompe durante festa di compleanno della bimba di 3 anni e la ...

Seu - morta Bimba di 13 mesi di Foggia/ Ultime notizie : è il terzo caso in un anno in Puglia : Seu, morta bimba di 13 mesi di Foggia: il decesso all'ospedale Giovanni XIII di Bari. Le Ultime notizie: è il terzo caso in un anno in Puglia, attivata unità di crisi(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:26:00 GMT)

Pitbull afferra Bimba per il pannolino e la salva dall'incendio : Il Pitbull , una razza spesso al centro di vicende di cronaca tragiche , e vista purtroppo di conseguenza con un'accezione negativa; stavolta, invece, il tenore della notizia riportata è di tutt'altro tipo. L'episodio vede come protagonista principale ...

La casa va a fuoco : cane prende la Bimba per il pannolino e la porta in salvo : La famiglia Chaichanhda ha rischiato di morire nell'incendio che ha colpito una villa di Stockton, in California. L'abitazione è stata avvolta dalle fiamme, ma ad evitare la tragedia...