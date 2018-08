Bikini senza età | Liz Hurley | Sharon Stone | Halle Berry e…

gqitalia

(Di martedì 7 agosto 2018) Dai social alla moda, l’estetica contemporanea abbatte sempre più stereotipi: dalla battaglia a favore delle curve naturali, di tutte le forme e dimensioni, a quella per vivere il tempo che ci si sente, che è altro dall’età puramente anagrafica. Un campo non banale per le donne, che in passato si sono viste soffiare contratti e casting solo ed esclusivamente in base a quello. Instagram è il luogo virtuale che racconta meglio questo tema. Anche attraverso un capo di moda come il. Per Elizabeth, 53 anni appena compiuti, la moda mare è parte del proprio business e come modella la sfoggia anche meglio di modelle con trent’anni di meno. L’attrice è un vero e proprio esempio di quello che fitness, buona alimentazione, cura di sé, consapevolezza (e sì, anche una buona dose di benevolenza di Madre Natura) può fare nonostante l’età che avanza. Ma, tra ...