Beyoncé su Vogue America per September Issue | una rivincita attesa 21 anni | l’articolo

La copertina di Vogue su Beyoncé di settembre entrerà nella storia (per un motivo preciso) : Avrà un privilegio mai concesso a nessuno, prima d'ora: Beyoncé prenderà letteralmente il controllo del numero di settembre di Vogue. La direttrice Anna Wintour le ha infatti dato la possibilità di scegliere la copertina, le foto all'interno e le didascalie. Per l'occasione, la cantante ha assunto il primo fotografo di colore che la rivista ricordi, in 126 anni di storia.Vogue, nella persona della sua direttrice, e ...