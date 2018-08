Beyoncé | In gravidanza pesavo 100 kg | ho subito un cesareo d' emergenza Le mie

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) Beyoncé si racconta come non aveva mai fatto prima alla rivista Vogue, che le concede il ruolo di protagonista indiscussa per la cover del numero di settembre. La cantante, infatti, ha raccontato i retroscena della suae del suo parto dei gemelli Rumi e Sir, del suo percorso di accettazione fisica, del perdono concesso al marito Jay Z e delle sue origini famigliari.La star del pop mondiale ha raccontato le difficoltà legate alla sua seconda: "Ero arrivata a pesare 100 kg. Ero gonfia a causa della tossiemia (aumento degli scarti metabolici nel sangue e nei tessuti, ndr) ed era un mese che non mi muovevo dal letto. La salute mia e quella dei miei bambini era a rischio, perciò ho dovuto subire un partod'". I bambini hanno trascorso un lungo periodo in terapia intensiva neonatale prima di tornare a casa insieme a mamma ...