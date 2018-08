Berretti rossi in marcia

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) Sarà ladei, come i cappellini che i bracciantiindossano nei campi per proteggersi dal sole quando lavorano dalle otto alle dodici ore al giorno anche per meno di due euro l'ora. Centinaia di lavoratori delle campagne di Foggia si sono dati appuntamento per mercoledì mattina nella zona dell'ex Gran Ghetto e insieme all'Unione sindacale di base marceranno fino alla prefettura per ricordare i sedici compagni di lavoro morti tra sabato e lunedì in due diversi incidenti dalla stessa dinamica: nello scontro del furgone dove erano ammassati di ritorno da una giornata di raccolta dei pomidori pugliesi. Nel pomeriggio ci sarà anche un'altra manifestazione, sempre a Foggia, questa volta indetta da Cgil, Cisl e Uil. Ma già stasera, nelle vie del centro, alcuni migranti in corteo hanno chiesto contratti regolari e documenti, e hanno urlato: ...