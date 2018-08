Beppe Sala a Pietro Senaldi | ' Basta dire che l' immigrazione non è un problema'

Olimpiadi - il sindaco di Milano Beppe Sala rilancia : «Un'Arena a Santa Giulia» : Il PalaItalia immaginato dal masterplan olimpico per Milano è in realtà un'arena musicale da 15mila posti per concerti e spettacoli e destinata, nei piani di lungo termine, a pensionare il Forum di Assago. Beppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ieri hanno voluto fare il punto sul progetto di ...

Olimpiadi 2026 - passo indietro per Beppe Sala<br>Milano ospiterà solo le gare e gli eventi : 1 agosto 2018 - La candidatura unitaria di Cortina-Milano-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026 non è stata accolta positivamente dal sindaco di Milano Beppe Sala, che a poche ore dall'annuncio del presidente del Coni Giovanni Malagò si è parzialmente tirato indietro, spiegando che avrebbe preferito una candidatura unica, proprio come espresso ieri dalla sindaca di Torino. Ma se Chiara Appendino ha rimesso la decisione finale al governo ...

Navigli - la Lega "sfida" Beppe Sala : "Riapertura integrale per il sistema di vie d'acqua più grande d'Europa" : L'emendamento presentato dai consiglieri del Carroccio e approvato in commissione Bilancio al Pirellone: "Progetto che va ben oltre quello del sindaco"

Rom - Salvini : "Censimento - non mollo"/ Beppe Sala : "Sbaglia su sgomberi a San Siro : confronto - non proclami" : Rom, Salvini: "Non mollo". Il ministro dell'Interno non cambia idea, il sindaco di Milano Beppe Sala polemizza sui possibili sgomberi a San Siro: "confronto, non proclami"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:37:00 GMT)

Salvini : «Chiesto dossier rom - faremo un censimento. E sgomberi a Milano - parlerò con Beppe Sala» : Il ministro dell’Interno ha chiesto un dossier sui nomadi, gli irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati. «I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa». Interventi nelle case popolari occupate di San Siro, via Gola, e Chiesa Rossa

Parnasi - spunta anche Beppe Sala "Il sindaco mi deve l'elezione" : spunta anche il nome di Beppe Sala, sindaco di Milano, nelle innumerevoli intercettazioni telefoniche che vanno a comporre le il dossier della grande operazione sullo stadio della Roma portata avanti dai Pm romani e che ha visto finire ancora una volta sul bancone degli imputati la politica: anche quella sedicente del cambiamento Lega-M5S Segui su affaritaliani.it

Luca Parnasi - la frase compromettente su Beppe Sala : 'L'ho fatto eleggere io'. Il sindaco furioso : Luca Parnasi , l'imprenditore edile che secondo gli inquirenti era al centro di un sistema corruttivo, intesseva rapporti trasversali con la politica italiana da Nord a Sud. Non solo Capitale, non ...

Expo - Procura di Milano ricorre contro proscioglimento di Beppe Sala : Expo, Procura di Milano ricorre contro proscioglimento di Beppe Sala Expo, Procura di Milano ricorre contro proscioglimento di Beppe Sala Continua a leggere L'articolo Expo, Procura di Milano ricorre contro proscioglimento di Beppe Sala proviene da NewsGo.

Milano - furto a casa del sindaco Beppe Sala : arrestate le tre ladre - : In manette due adulte e una minorenne. Sono state identificate grazie a un'impronta digitale lasciata sull'anta di un armadio

