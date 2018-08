Benfica : dalla Cina potrebbe tornare Ramires : Ramires potrebbe tornare in Europa e in particolare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: il Benfica. Stando ad “A Bola”, viste le difficolta’ per arrivare a Gabriel Appelt Pires del Leganes, i lusitani vorrebbero provare a riprendersi Ramires, ormai in rotta con lo Jiangsu Suning. Il 31enne brasiliano dovra’ pero’ ridursi l’ingaggio: in Cina guadagna 6 milioni di euro a stagione, il ...