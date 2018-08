Benevento | ufficiale l’arrivo di Asencio in prestito dal Genoa

calcioweb.eu

: #Calciomercato: il Sassuolo ingaggia Enrico #Brignola! Ceduti in prestito Bandinelli e Ricci al Benevento. Il comu… - SassuoloUS : #Calciomercato: il Sassuolo ingaggia Enrico #Brignola! Ceduti in prestito Bandinelli e Ricci al Benevento. Il comu… - infoitsport : Ufficiale - Benevento, arriva Asencio in prestito dal Genoa: 'È un giorno speciale' - FootballScout24 : UFFICIALE: Benevento, arriva Asencio - -

(Di martedì 7 agosto 2018) Ilha annunciato, con una nota sul suo sito, l’acquisto indadell’attaccante spagnolo Raul. “IlCalcio comunica di aver perfezionato l’accordo con ilCFC per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Raúl JoséMoraes. L’attaccante spagnolo ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2019. Cresciuto nel settore giovanile del Burriana, club dilettantistico spagnolo,è arrivato in Italia nel 2014. Con il vivaio rossoblu, ha disputato un campionato Under 17 e due Primavera totalizzando 53 presenze e 28 goal. Nella passata stagione, la sua prima esperienza tra i cadetti con la maglia dell’Avellino. In Irpinia si è messo in luce collezionando 31 presenze e 7 goal”. (AdnKronos)L'articolol’arrivo diindalsembra ...