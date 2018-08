Bando da 3 | 5 milioni di euro per gestire il nuovo Cpr per migranti a Macomer

Smog : la Lombardia approva il Bando da 6 milioni per gli incentivi sui veicoli Pmi : E’ stato approvato in Giunta regionale, su proposta dell’assessore lombardo all’Ambiente Raffaele Cattaneo, di concerto con l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, il bando di 6 milioni di euro per l’acquisto di nuovi veicoli a uso commerciale a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese, che hanno sede operativa in Lombardia. Il provvedimento rientra nel progetto di ...

Cassa Depositi - così lo Stato sta perdendo centinaia di milioni in Telecom allo sBando mentre il mercato cambia : Una perdita di almeno 150 milioni di euro, in appena tre mesi, su un investimento stimabile in poco meno di 800 milioni. È il desolante, per quanto provvisorio, bilancio dell’ingresso in Tim da parte di Cassa Depositi e Prestiti, la Cassaforte che custodisce 300 miliardi di euro di risparmi postali degli italiani, nonché braccio finanziario del ministero del Tesoro che ne detiene l’83% (un altro 16% fa capo alle fondazioni bancarie). La Cdp ...

Ultimi giorni per candidarsi a Pre-Seed di Lazio Innova. Un Bando da 4 milioni di euro - : La Regione intende così finanziare startup costituende nelle quali sia chiara la presenza di almeno un "socio innovatore" proveniente dal mondo della ricerca , pubblica o privata, e che ne ...

BRINDISI.Quarta- Forza Italia : Partito il Bando ' Sport missione Comune'. 100 milioni di euro destinati agli impianti sportivi e edilizia scolastica. : Dal 5 luglio al 5 dicembre 2018 sarà possibile presentare progetti per la riqualificazione e la messa a norma degli impianti Sportivi, anche quelli nelle scuole. Grazie al protocollo di intesa siglato ...

Donne in difficoltà - a settembre il Bando da 4 milioni della Regione Campania : ...Marciani alla formazione alle pari opportunità e alle politiche giovanili un modo di far fronte alle tante emergenze derivanti da violenze di ogni ordine e grado e dalla difficoltà che il mondo ...

Wifi gratis - il Bando da 120 milioni dell’Ue per migliaia di Comuni è un flop : sistema in crash e gara annullata : E’ bastato un guasto tecnico per far fare all’Europa un clamoroso flop e far infuriare migliaia di Comuni italiani che erano pronti a partecipare ad un bando della Commissione Eu per realizzare reti Wifi gratuite, liberamente accessibili ai cittadini. A restare a bocca asciutta sono un esercito di amministrazioni che il 15 maggio scorso si erano messe davanti al personal computer per aderire al click day. L’unico criterio, infatti, era quello di ...

La Fondazione CRT mette al Bando 2 - 5 milioni di euro per i beni di Piemonte e Valle d'Aosta : ... l'apertura di molti nuovi 'cantieri diffusi' sul territorio innesca un circolo virtuoso, non solo per l'attrattività turistica e culturale del territorio, ma anche per l'economia nel suo complesso, ...